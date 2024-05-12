جو في منتهى الجمال.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر لجمهوره

وجه الفنان تامر عاشور رسالة شكر لجمهوره ، بعد أن أحيي أحدث حفلاته فى فاميلي بارك فى منطقة الرحاب.

ونشر تامر عاشور عددا من الصور وهو يحيي الحفل من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: “عدد كبير جدا جدا شرفني فى فاميلي بارك واتبسطنا وغنينا اكتر من ساعتين فى جو فى منتهي الجمال وكانوا حاضرين أصحاب ليا واخواتي وأهلي وناس كتير معروفين وانا بحبهم .. عدد كبير جدا اشكرهم واحد واحد وواحدة واحدة”

وأستكمل: بشكر وليد الحريري وياسر الحريري وتامر فوزي على مجهودهم والإضاءة والتنظيم والتأمين لكل الموجودين .. كل الشكر لشركة تذكرتي ومجهودها اللى كان ملحوظ".

أحيا الفنان تامر عاشور خلال الساعات الماضية حفلاً غنائيًا ضخمًا في مدينة الرحاب وسط حضور جماهيري ضخم .

وقدم تامر عاشور خلال الحفل الذي شهد حضورا كبيرا من الجماهير عددا من الأغاني التي أشعلت حماسهم مثل قولوه سماح ، هيجلي موجوع ، تيجي نتراهن ، وغيرها من الاغاني

حيا المطرب تامر عاشور حفل غنائي على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.

ومن قبلها أحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا على مسرح شاطئ شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل، الذى قدمه ضمن احتفالات السعودية بعيد الفطر، مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأشهر له فى عام 2023.