عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 55 دولة أجنبية.. نجاح كبير لـ هاف ماراثون 2024

صدى البلد

انطلاق مدينتي هاف ماراثون ٢٠٢٤ بمشاركة ٢٠٠٠ متسابق https://youtu.be/WuDCGA7VWgsشهدت فعاليات النسخة الرابعة من مدينتي هاف ماراثون مشاركة أكثر من ألفي متسابق ، منهم أجانب من 55 دولة أجنبية.

 وأشاد المشاركون في الهاف ماراثون بحسن التنظيم وجودة الطرق الموجودة في مدينتي وسط المسطحات الخضراء والتي تم تخصيصها كمسارات آمنه للمتسابقين في الماراثون . وحضر انطلاق مدينتي هاف ماراثون الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة ، وعمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وأيمن حقي، الرئيس التنفيذي ومؤسس ذا تراي فاكتوري.

من جانبه أشاد د. عمرو الحداد ، مساعد وزير الشباب والرياضة ، بالمشاركة الكبيرة في الماراثون من مختلف الفئات العمرية، واكد أن مدينتي هاف ماراثون ضمن الأجندة الخاصة بوزارة الشباب والرياضة للفعاليات الرياضية. وقدم مساعد وزير الشباب والرياضة الشكر لمجموعة طلعت مصطفى لحرصها على تنظيم الهاف ماراثون بشكل سنوي. من جانبه أكد أيمن حقى ، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة تراى فاكتوري ، أن مدينتى هاف مارثون 2024 شهد مشاركة قوية جدا، وأشار إلى أنه تم استحداث توزيع الجوائز على مختلف الفئات العمرية في هذه النسخة.

يشار إلى أن مدينتي هاف ماراثون يتم تنظيمه بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى و تراي فاكتوري المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية . وتضمن المارثون سباقات للجري لمسافات مختلفة ، 5 كيلو، ١٠ كيلو و ٢١ كيلو متر ، وأيضاً سباق للجري لمختلف أفراد الأسرة لمسافة ٢ كيلو متر يضم فقرات ترفيهيه وأنشطة متنوعة واجواء ممتعة في المارثون . وتحرص مجموعة طلعت مصطفى على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة في مشروعاتها لتشجيع السكان على ممارسة الرياضة وتوفير بيئة مجتمعية صحية.

1000201722
1000201722
1000201721
1000201721
مارثون مدينتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بلينكن: لن ندعم عملية عسكرية كبيرة برفح الفلسطينية دون خطة لحماية المدنيين

هل يزور قيادات العالم البرازيل بالدراجات فى COP30 ؟.. تعرف على المدن المحظور بها قيادة السيارات

غارات مكثفة للاحتلال شمال قطاع غزة

مدبولي: علينا استقطاب واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في الطيران منخفض التكاليف

وسط التوترات.. قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل لبحث آخر التطورات بغزة

رضا حجازي: الإقبال على التعليم الفني زاد والقيادة السياسية مهتمة بتطويره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة زوجها.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

جو في منتهى الجمال.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر لجمهوره

أنباء عن تغريمه.. هل يتسبب الشناوي في أزمة بالأهلي قبل لقاء الترجي؟

حدث مفاجئ في منزل الفنان محمد علي رزق.. إيه اللي حصل؟

فيديو

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-