متصلة تتساءل: قولى للحق خسرني كتير؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، على سؤال متصلة قالت فيه: "مش بعرف أسكت على الغلط وده خسرني ناس كتير وأصبحت منعزلة أعمل إيه؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد "سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، قال (ما أبقى لى الحق صديقا)، ولكن الإنسان حتى يتعايش فى الحياة ويكون على صلة بين جيرانه وأصدقائه وزملائه فى العمل أن يعمل بالنصيحة".

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الدين النصيحة، فيجب أن نتعامل بالنصيحة، بدل من الأسلوب النقدى الذى ينفر الناس، فنقول لهم إيه رأيكم نعم لكذا، أو نبعد عن كذا".