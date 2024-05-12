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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أشهر جوامع مصر.. مسجد السيدة زينب من الهدم لـ التطوير

جامع السيدة زينب
جامع السيدة زينب

قال الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، أن جامع السيدة زينب أشهر الجوامع في مصر ،يعود تاريخة إلى العصر العثمانى في القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادي ، مؤكدا ان الجامع برونقة يعود إلى عبدالرحمن كتخدا .
أشار الدكتور جمال في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن إضافة إلى “التربتين” الخارجتين الملاحقتان بـ جامع السيدة زينب الشيخ عتريس والشيخ العيداروسي، مسجلان أثار وموقعهما كائن تحت قبتين يحملها 6 أعمدة ، لافتا أن الشيخ العتريس يعود للقرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادي ، و الشيخ العيدروس أصلة من اليمن يعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي ، وهم من خدام جامع السيدة زينب .

جامع السيدة زينب


أضاف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة ،إلى أن جامع السيدة زينب تم هدمة تماما في عام 1940 ،في فترة الأسرة العلوية للملك فاروق ، والمظهر الذى نراه اليوم مقتبس من الفن الإسلامي المصرى المملوكى المتمثل في الزخارفة وشكل القبة والمأذنة.


إستكمل قائلا : نقيس على ذلك أن الخديوى سعيد جدد في الجامع ، وفي ستينيات القرن الماضى حدث تطوير وتوسع مع الحفاظ على رونقة الجمالى ، مشيرا إلى أن فى الأونة الأخيرة حدث توسع وتطوير وترميم على نفقة طائفة البهرة تنفذ بأيادي مصرية ، للحفاظ على القبة والمأذنة وزخارف المحراب.

معلومات رصدها صدى البلد عن جامع السيدة زينب 


1- كان المسجد الزينبي بيتًا لـ أمير مصر مَسْلَمَةَ بن مخلد قائمًا على الخليج المصري، عند قنطرة السباع.

2- أنشئ هذا المسجد في العهد الأموي، وزاره كبار المؤرِّخِين وأصحاب الرحلات.

3- مساحة المسجد 11792 م، وارتفاع مئذنته 48 م، ويتسع لـ 11123 مصلي.

4- المسجد به 220 عمود رخام، 130 مشكاة،  100 نجفة.

5- الساحة الخارجية لمسجد السيدة زينب كسيت بأجود أنواع الجرانيت، وتم زيادة عدد الأبواب تجنبًا لتدافع الزوار والمصلين في أوقات الذروة.

6- حوائط المسجد من الخارج كسيت بالكامل بالحجر المزخرف بأشكال بروازية.

7- في الساحة الخارجية للمسجد ضريح الشيخ العتريس والعيدروس محمولًا على 6 أعمدة من الرخام وتعلوه قبتان صغيرتان.

8- يعلو المسجد مئذنته الزينبية وقبة المقام كمنارة مضيئة للعمارة الإسلامية.

9- كسي المحراب الرئيس في منتصف المسجد بأنفث أنواع الرخام، وحفرت عليه آيات قرآنية كريمة.

10- الحوائط الداخلية تحولت إلى لوحات فنية خشبية ورخامية.

11- مدخل الضريح تعلوه عتبة مزخرفة ومذهبة.

12- تجديد المقام بأنفث الأحجار الكريمة.
 

جامع السيدة زينب السيدة زينب جامع السيدة الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار الإسلامية الآثار الإسلامية

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