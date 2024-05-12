مصر للطيران تعلن عن حجز تذاكر الحج من خلال هذه المكاتب| تفاصيل

أعلنت مصر للطيران عن بدء إصدار تذاكر حجاج بيت الله الحرام اعتبارا من يوم 11 مايو وحتى 10 يونيو المقبل، من خلال تخصيص 3 مكاتب فقط تابعة للشركة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الناقل الوطني مصر للطيران لموسم الحج هذا العام 1445هـ - 2024م.

وأوضحت مصر للطيران، أن هذه المكاتب هي مكتب (شبرا) لإصدار تذاكر حجاج السياحة والأفراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية ومكتب للشركة بمبنى أكاديمية الشرطة سابقًا (بالعباسية) لإصدار تذاكر حجاج القرعة، ومكتب في مقر وزارة التضامن الاجتماعي (بالعجوزة) لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات الدينية.