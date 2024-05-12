ذات الـ 23.5% و%27| هل تخفض البنوك الشهادات مرتفعة الفائدة؟.. تفاصيل

تخفيض سعر الفائدة علي شهادات البنوك.. نفت مصادر بنكية قيام بنكي الأهلي ومصر تخفيض سعر الفائدة على الشهادات مرتفعة الفائدة، والتي يصل سعر الفائدة عليها 27% سنويًا، وبسعر فائدة 23.5% ويصرف شهريًا.

وكان قد طرح بنكي الأهلي ومصر، في 4 من يناير الماضي 2024، شهادات مرتفعة الفائدة والتي يصل سعر الفائدة عليها 27% سنويًا يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بسعر فائدة تبلغ 23.5% وتصرف شهريًا.

حقيقة تخفيض سعر الفائدة علي شهادات البنوك

ونفت مصادر داخل البنكيم الأهلي ومصر، تخفيض سعر الفائدة علي شهادات البنوك مرتفعة الفائدة، ووفقًا للمصادر فإنه حتي هذه اللحظة لا يوجد قرار جديد بشأن تخفيض سعر الفائدة على الشهادات مرتفعة الفائدة أو حتى إيقافها.

وأشارت المصادر، إلى أنه مثل هذه القرارات تخضع لقرار لجنة الالكو والتي تقوم بدراسة هذه المقترحات بناء على مستجدات الأوضاع في السوق المحلي وفي البنوك المنافسة، ويرتبط القرار بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

لا يوجد تخفيض حتى الآن

وأوضحت المصادر، أنه حتى الآن لا يوجد أى تغيير بشأن الشهادات مرتفعة الفائدة التي طرحها البنكان بداية العام الجاري، خاصة وأن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في آخر اجتماعاته بنسبة 6% لتصل إلي 27.25% و28.25% و27.75%.

واضافت المصادر، أن الإدارة العليا للبنك ولجنة الالكو تدرس تخفيض سعر الفائدة على الشهادات مرتفعة الفائدة، والتي يصل سعر الفائدة عليها 27% سنويًا يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بسعر فائدة 23.5% ويصرف شهريًا، أو بسعر عائد سنوي 23% سنويًا ويصرف العائد يوميًا، ولكن حتى الأن لا يوجد قرار بهذا الشأن.

الشهادات حققت العائد المطلوب

ووفقًا لخبير مصرفي، فإن إيقاف أي شهادات ادخار أو استثمار من قبل البنوك المصدرة، لها حق أصيل لكل بنك وفق رؤيته وسياسته النقدية، فأن طرح الشهادات يكون وفق توجه قومي لامتصاص السيولة النقدية من السوق وتوجيهات من البنك المركزي المصري يدفع لتقليل معدلات الكاش وخفض الضغط على السلع والخدمات.

وأكد الخبير المصرفي في تصريحات له، أن إلغاء أو وقف شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمر طبيعي ووارد، حيث انتهت المهمة والغرض من هذه الشهادات أو انخفض معدلات الإقبال عليها من قبل الجمهور.

وعقب أن هذه الشهادات حققت العائد الكمي والكيفي والنوعي منها، وأدت مهمتها القومية وفق ظروف السوق وقت إصدارها في يناير الماضي، وتشير المؤشرات الحالية لتحسن كبير في الاقتصاد المصري وحدوث عودة للثقة فيه.

تحسن الاقتصاد المصري

وأشار الخبير المصرفي، إلى تراجع معدلات التضخم وزادت السيولة الدولارية والتنازلات عن النقد الأجنبي لصالح البنوك وشركات الصرافة، وعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها مع عودة النشاط الاقتصادي، مما دفع الي تنشيط السوق ودفع عجلة النمو من جديد.

شهادات مرتفعة الفائدة

وفي سياق متصل، كان قد قرر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في شهر مارس الماضي، طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوي لهذه الشهادات تبلغ 23% سنويًا ويصرف العائد يوميًا.

ووفقا لأحدث أرقام أعلنت من البنك الأهلي وبنك مصر، فإن الشهادات البنكية بفائدة 27% سنويا ويصرف العائد الخاص بها في نهاية مدة الشهادة، والشهادة الثانية بسعر فائدة 23.5% سنويا ويصرف العائد الخاص بها شهريا حققت مبيعات قياسية في وقت قصير، وتجاوزت مبيعات الشهادات البنكية ال 700 مليار جنيهًا.