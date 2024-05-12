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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قابيل وهابيل في أبو النمرس.. حل لغز مقـ.تل موظف بالمعاش بيد شقيقه

صدى البلد

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثمان موظف بالمعاش مقتـ.ولًا بـ 3 طعنات داخل مسكنه في منطقة ترسا مدينة أبوالنمرس وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان الأسباب والدوافع.

وأفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بأن المجني عليه يقطن ترسا وله محل  إقامة آخر، وتبين أن أخيه الأصغر وراء قتله لوجود خلافات قديمة بينهما.

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من التوصل إلى هوية المتهم وضبطه، وتبين بالفحص مقتل الضحية بعدما تعرض لعدة طعنات وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، وأن دافع الجريمة خلافات بين المتهم والمجني عليه.

البداية كانت بعثور الأجهزة الأمنية على جثة شاب متوفي داخل شقة سكنية بمنطقة ترسا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة شخص متوفي داخل شقة سكنية بمنطقة ترسا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة، حيث انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب متوفي بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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