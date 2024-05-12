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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمارك تصدر دليلا استرشاديا للاستيراد والتصدير لإحكام الرقابة على حركة البضائع عبر المنافذ

الشحات الغتوري
الشحات الغتوري

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات الغتوري، الدليل الجمركي للاستيراد والتصدير  عن شهر مايو الجاري، بغرض الاسترشاد به في العمل الجمركي.

جاء بالمنشور رقم 20 وتصدير 13 لسنة 2024، الصادر عن الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية برئاسة الدكتورة نجوى شحاته؛ أن الدليل يعتبر مصدرًا مرجعيًا شاملاً يتضمن جميع الأحكام والإجراءات والقواعد المتعلقة بالاستيراد والتصدير، مما يُساهم في إحكام الرقابة الجمركية على حركة البضائع والسلع عبر المنافذ الجمركية.

أضاف المنشور أن عمليات اصدار الدليل جاءت في إطار تعزيز الشراكة بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري، وإيمانًا من المصلحة، بأن من أهم أدوات مواجهة التجارة غير المشروعة أن يصدر التشريع من السلطة المختصة ليحقق المعادلة الصعبة من الوصول لأقصى درجات التيسير وأقصى درجات إحكام الرقابة الجمركية،

أشار المنشور إلي أنه يأتي في إطار مبدأ الشفافية وإحكام الرقابة الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية على المتعاملين وتوفير بيئة عمل مشجعة على الاستثمار والتجارة.

وشدد الدليل على ضرورة التزام جميع العاملين والمتعاملين بمصلحة الجمارك بأحكام هذا المنشور والدليل الجمركي، بما يحقق أفضل خدمة للمتعاملين وحماية الاقتصاد الوطني.

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