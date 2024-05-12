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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة تركية: مراكز صنع القرار الأمريكية تخطط لاستغلال أنقرة في مواجهة روسيا والصين

تركيا
تركيا

ذكرت صحيفة “Aydınlık” التركية أن سبب إعلان واشنطن بدء "مرحلة جديدة" بعلاقاتها مع أنقرة يعود إلى رغبة مراكز صنع القرار الأمريكية في جعل تركيا ثقلا موازنا لواشنطن في مواجهة روسيا والصين.
 

وتساءلت الصحيفة في معرض تقرير نشرته على موقعها اليوم الأحد "هل يوجد لدى هذين الحليفين في "الناتو" موقف مشترك بشأن العدوان الإسرائيلي غير المقيد، أم يوجد لديهما موقف مشترك من العقوبات ضد روسيا التي تعتبر أحد أهم شركاء تركيا التجاريين وأين الموقف المشترك لأنقرة وواشنطن في سياساتهما تجاه روسيا التي تعد حليفا رئيسيا لتركيا في مكافحة التهديدات الأطلسية؟".

وذكرت أن المراكز السياسية في واشنطن تبحث اليوم كيف يمكن لتركيا ملء الفراغ الذي نشأ بعد خروخ الولايات المتحدة من العراق وسوريا.

وأضافت: "ستبدأ تركيا لعب دور الولايات المتحدة في تقسيم سوريا وستصبح ثقل موازنا ضد إيران وروسيا في العراق وسوريا. ولا يقتصر الأمر على ذلك فعلى نطاق أوسع يجب على تركيا أن تعمل باسم الولايات المتحدة ضد روسيا والصين في إفريقيا وآسيا الوسطى".

كما تساءلت الصحيفة عن أسباب سعي أنقرة لـ"مرحلة جديدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقالت: "من جهة هناك سياسة الأمن الوطني التي تحتاج إليه تركيا، ومن جهة أخرى توجد سياسة أنقرة الهادفة إلى انسجام العلاقات مع الولايات المتحدة ولا توجد هناك أي ظروف لاستمرار هذا التناقض".

وفي وقت سابق أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية جون باس أن تركيا والولايات المتحدة تقفان "على أعتاب مرحلة جديدة" في علاقتهما تبدأ من العودة إلى الأساسيات بما فيها الدفاع المشترك.

روسيا الصين أنقرة واشنطن تركيا

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