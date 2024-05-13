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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق شوارع رئيسية في مدينة نصر.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

وأوضحت أن ذلك يأتي لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم (4) بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، مما يستلزم استكمال تنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين فى المتجه لميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم، وإجراء بعض التحويلات المرورية بالنسبة للاتجاه القادم من محور عبد الله العربى ويرغب في الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية:

➢ يميناً إتجاه شارع المستشار حافظ فاستكمال والاستكمال فيساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

➢ يميناً اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والاستكمال فيساراً اتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

وكذا يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبد الله العربى وإجراء التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبد الله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبد الله العربى.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءً من الساعة 12.05 صباح اليوم، الأربعاء 8/5/2024، ولمدة ثلاثين يوماً.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة، مدير المرور، أنها تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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