عمرو أديب يقدم العزاء لـ كريم عبد العزيز في وفاة والدته

توجه الإعلامي عمرو أديب، بالعزاء للفنان كريم عبد العزيز في وفاة والدته، معقبا "الوسط كله كان بجانبه وهو إنسان جميل وبار بها".

وأضاف “أديب”، خلال برنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، إن الفنان كريم عبد العزيز كان يقدر والدته، وفقدانها بالنسبة له أمر مؤلم جدا ويشعر الإنسان باليتم الحقيقي".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز حيث شهد العزاء حضور عدد كبير جدا من نجوم الفن.



وكان فى مقدمة الحضور كل من : محمد هنيدي ومحمد رمضان مصطفى قمر ويوسف الشريف وعمرو محمود ياسين ودياب وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن توتا.



