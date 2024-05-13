فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب: "يوسف الفحلي لاعب نهضة بركان يجيد السقوط علي الارض اكثر من اللعب فوق الأرض".

نجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.