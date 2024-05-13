كما توقعت.. نبيل الحلفاوي يعلق على هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب عبر أكس: “كما توقعت.. قلص الزمالك الفارق. وصار يكفيه الفوز في القاهرة ١ - صفر ليفوز بالكونفدرالية.‏ وأظن أن النتيجة ستكون أكبر إن شاء الله. بفارق هدفين على الأقل. فالفارق فنيا واضح لصالح الزمالك”.

نجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.