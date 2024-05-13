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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد ينتقد هزيمة الزمالك بعد الأداء الفني لنهضة بركان

صدى البلد

علق ابراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على اداء فريق نهضة بركان المغربي عقب لقاء الذهاب أمام الزمالك بنهائي الكونفيدرالية.    

وكتب عبر أكس: “علي المستوي الفني ‏لنهضة بركان ‏اقل حاجه ‏4/0 ‏للزمالك”. 

نجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

 

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

 

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

 

 

 

 

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