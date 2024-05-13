خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

شارك الأعلامي خالد الغندور، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب: "رأيكم من هو نجم مباراة اليوم

بين الزمالك ونهضة بركان المغربي ؟".

نجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.