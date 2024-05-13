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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطوات الاستعلام .. هل القيد العائلي يكشف الزوجة الثانية ؟

قيد عائلي
قيد عائلي

تتساءل العديد من الزوجات عما يتم عرضه في سجل العائلة ويريدن معرفة إجابة السؤال ، هل يشير سجل العائلة إلى الزوجة الثانية ، الجواب .. نعم إذا تم توضيح المستندات المقدمة في السطور التالية ، فيمكنك التعرف على جميع زوجات الزوج ، لأن سجل الأسرة يوضح تاريخ الميلاد من ولادة الزوج والزوجة حتى الوفاة .


- فهناك خطوات للاستعلام عن زواج الزوج بأخرى

الخطوة الأولى، الدخول على موقع وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية ، سيتطلب الأمر تسجيل الدخول، من خلال الضغط وتسجيل الدخول، واستيفاء البيانات مثل الاسم الرباعي، والرقم البطاقة القومي، ورقم الهاتف.

ويمكن ان يقوم طالب القيد العائلي بالتوجه إلى احد جهات السجل المدني و تقديم الأتي :

صورة بطاقة الرقم القومي الخاص به .
شراء نموذج 40.
تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب القيد العائلي .
قسيمة الزواج الخاصة بزوجته و زوجاته إن تعددوا و صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم .
تقديم صور شهادات ميلاد الأبناء المميكنة .

( هل يحق للابن استخراج قيد عائلي )

هناك فئات يحق لها استخراج القيد العائلي، إذ يسمح لكل من بلغ سن 15 سنة أن يستخرج القيد العائلي أي كل من لديه بطاقة رقم قومي، لأنه من شروط استخراجه تقديم بطاقة الرقم القومي ونموذج 40 إلى مصلحة الأحوال المدنية مع ضرورة الذهاب إلى السجل المدني في حال استخراجه لأول مرة.

(سعر استخراج القيد العائلي 2024 )

أوضحت وزارة الداخلية المصرية عبر موقعها الرسمي أن رسوم استخراج القيد العائلي من خلال السجل المدني تتحدد في ملبغ قدره ثلاثون جنيهًا فقط لا غير، وفي حالة طلب استخراج القيد من خلال الموقع الإلكتروني تكون الرسوم الإجمالية قدرها 78.4 جنيهًا شاملة التوصيل إلى المنزل.

( فائدة القيد العائلي )

إثبات صلة القرابة: يُستخدم القيد العائلي لإثبات صلة القرابة بين أفراد العائلة، وهو أمر ضروريّ للعديد من المعاملات الرسمية، مثل: استخراج بطاقة الرقم القومي السفر للخارج الالتحاق بالمدارس والجامعات.

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