5 أطنان سولار.. ضبط صاحب محطة وقود بالأقصر يبيع المواد البترولية بالسوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط (مالك محطة وقود، سائق "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى حال إستقلالهما سيارة نقل مُحمل عليها (5 طن سولار بدون أوراق أو فواتير).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.