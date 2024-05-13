عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل مجلس إدارة مجلة الجامعة والمجتمع ويشيد بأدائها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، مجلس إدارة مجلة "الجامعة والمجتمع" برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


جاء ذلك بحضور رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المجلة ، وإبراهيم جودة المشرف على المكتب الإعلامى بالجامعة ورئيس تحرير المجلة.
وخلال اللقاء أعرب اللواء عبد الحميد الهجان عن سعادته بتلقي المحافظة إصدارات مجلة "الجامعة والمجتمع"، مشيدا بمحتواها وموضوعاتها والقائمين عليها لتكون رافدا إعلاميا يعزز من دور جامعة بنها في خدمة المجتمع فى شتى المجالات.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن مجلة "الجامعة والمجتمع" تستهدف القاء الضوء على كافة أخبار وأنشطة الجامعة والكليات والمراكز التابعة لها ، واصدارها فى نسخة مطبوعة ونشرة الكترونية والذى من شأنه أن يساعد منسوبي الجامعة في الاطلاع على أهم وآخر التطورات العلمية والأكاديمية داخل الجامعة ، بالإضافة إلى إتاحة التدريب للطلاب وإبراز المواهب العلمية والفنية والأدبية لديهم.
من جانبه قال الدكتور السيد فودة إن تجديد إصدار مجلة "الجامعة والمجتمع" يأتي ضمن سعي الجامعة الدائم لدعم كافة القطاعات بها من خلال تغطية وتوثيق المؤتمرات والفعاليات والأحداث المختلفة التي تنظمها الجامعة بالإضافة الى تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي ، مشيرا إلى أن المجلة ربع سنوية وتصدر عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويتم اتاحتها على موقع الجامعة لإمكانية تصفحها إلكترونياً بصورة أبسط وأكثر مرونة، مع استمرار إصدار النسخة المطبوعة منها.

القليوبية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور ناصر الجيزاوى المواهب العلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

شوبير يكشف عن تحرك جديد من الأهلي لحل أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع رصف شارع كورنيش النيل بالقناطر الخيرية

مصرع طفلة وإصابة شخصين فى تصادم سيارة على مزلقان بالقليوبية

إصابة شخص في تصادم دراجة وسيارة ملاكي بالقليوبية

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مداخل مدينة بنها

ضبط 7 سيارات نقل تلقي مخلفات بشبرا الخيمة والخانكة

قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة في القليوبية لهذا السبب.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

السيسي: 190 مليار جنيه استثمارات مشروعات توفير المياه لتحقيق التنمية الزراعية

الخارجية البحرينية: شعوبنا تنتظر من القمة العربية قرارات ناجزة لتوحيد الجهود المشتركة

نصب على المواطنين من راغبى السفر للخارج..ابن القنصل بالإسكندرية يواجه الحبس 7 سنوات

تجدد غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

من هم طائفة البهرة ولماذا يعشقون آل البيت؟.. فيديوجراف

كلمة بالخطأ تورط رئيسة دولة أمام شعبها .. ماذا قالت ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

علاج ممتاز لأمراض عديدة.. فوائد تناول اللبن الرائب

5 محافظات تشهد أحداث فيلم "اللعب مع العيال".. شاهد

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

مفاجأة في الدولار .. واعرف سعر الذهب اليوم بعد الزيادة الأخيرة

معندناش المفهوم دا .. كريم قاسم يكشف سر عدم زواجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-