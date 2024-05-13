محافظ القليوبية يستقبل مجلس إدارة مجلة الجامعة والمجتمع ويشيد بأدائها

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، مجلس إدارة مجلة "الجامعة والمجتمع" برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



جاء ذلك بحضور رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المجلة ، وإبراهيم جودة المشرف على المكتب الإعلامى بالجامعة ورئيس تحرير المجلة.

وخلال اللقاء أعرب اللواء عبد الحميد الهجان عن سعادته بتلقي المحافظة إصدارات مجلة "الجامعة والمجتمع"، مشيدا بمحتواها وموضوعاتها والقائمين عليها لتكون رافدا إعلاميا يعزز من دور جامعة بنها في خدمة المجتمع فى شتى المجالات.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن مجلة "الجامعة والمجتمع" تستهدف القاء الضوء على كافة أخبار وأنشطة الجامعة والكليات والمراكز التابعة لها ، واصدارها فى نسخة مطبوعة ونشرة الكترونية والذى من شأنه أن يساعد منسوبي الجامعة في الاطلاع على أهم وآخر التطورات العلمية والأكاديمية داخل الجامعة ، بالإضافة إلى إتاحة التدريب للطلاب وإبراز المواهب العلمية والفنية والأدبية لديهم.

من جانبه قال الدكتور السيد فودة إن تجديد إصدار مجلة "الجامعة والمجتمع" يأتي ضمن سعي الجامعة الدائم لدعم كافة القطاعات بها من خلال تغطية وتوثيق المؤتمرات والفعاليات والأحداث المختلفة التي تنظمها الجامعة بالإضافة الى تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي ، مشيرا إلى أن المجلة ربع سنوية وتصدر عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويتم اتاحتها على موقع الجامعة لإمكانية تصفحها إلكترونياً بصورة أبسط وأكثر مرونة، مع استمرار إصدار النسخة المطبوعة منها.