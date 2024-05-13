حماس تعلق على تصريحات السيناتور الأمريكي بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية

أدانت حركة حماس، اليوم الاثنين، تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية، وقالت إنها تدل على عمق السقوط الأخلاقي الذي وصل له.

ووصفت حماس، في بيان تصريحات السيناتور الأمريكي بـ"الصادمة" وقالت: إن عقلية الإبادة والاستعمار التي تسكنه، مع قطاعات من النخبة السياسية في الولايات المتحدة، والمتماهية مع جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، ينفذها جيش الاحتلال المتجرّد من الأخلاق ضد مدنيين عزل".

وأكدت الحركة أن هذه الدعوات والمواقف، تأتي في سياق تقديم فروض الولاء للاحتلال الفاشي، والتي تجعل أصحابها شركاء في حرب الإبادة.

ودعت الحركة أحرار العالم إلى إدانة هذه المواقف واستنكارها، ومواصلة الضغط لوقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني.

ونقلت شبكة إن بي سي عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والمقرب من المرشح الرئاسي دونالد ترامب، قوله: إن إسرائيل من حقها أن تدافع عن نفسها، وأن عليها أن تفعل كل ما عليها للبقاء على قيد الحياة كدولة يهودية".

وطالب السيناتور الجمهوري إدارة البيت الأبيض بإلقاء قنبلتين نوويتين على إيران وغزة وقتل أولئك الذين يريدون قتل اليهود قبل أن يفعلوا ذلك، وفق زعمه.