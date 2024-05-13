رئيس مياه الإسكندرية يشيد بدور الإعلام في توعية المواطنين

أشاد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بدور الإعلام في التصدي لهذه التحديات من خلال توعية المواطنين بجهود الدولة في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدا على دور الإعلام كوسيلة لتواصل المواطنين وتبادل الشكاوى.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل “مشاركة الأفكار لتطوير التغطية الإعلامية لقضايا المياه والصرف الصحى”.

وتحدث جابر عن التحديات الراهنة وتأثير الزيادة السكانية وتزايد أعداد الزوار خلال فصل الصيف على الخدمة المقدمة، وأوضح أهمية إقامة مشاريع جديدة، بما في ذلك خطة تنفيذ خمسة محطات لتحلية مياه البحر بسعة تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.