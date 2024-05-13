نائب محافظ الإسكندرية: القيادة السياسية وجهت بانهاء أزمة الأمطار بتنفيذ مشروعات ضخمة

قالت نائب محافظ الإسكندرية الدكتورة جاكلين عازر، إن القيادة السياسية وجهت بإنهاء أزمة تراكم مياه الأمطار خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة داخل المحافظة، وعلى رأسها فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي، فضلا عن الاستغلال الأمثل لها في عدد من المشروعات داخل المحافظة وخارجها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل للتغطية الإعلامية لقضايا المياه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، ورئيس شركة الصرف الصحي محمود نافع ورئيس شركة المياه المهندس أحمد جابر ووزير الموارد المائية الأسبق حسام مغازي.



وأضافت جاكلين أن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي نجح في إزالة تراكمات المياه بالمناطق التي انتهى فيها المشروع ، كمناطق سموحة وكورنيش الإسكندرية.

وأضافت عازر أن المحافظة أمام تحد كبير، خاصة مع تغيير واختلاف النوات في شدتها وقوتها وأوقاتها، والاختلاف الكبير، الذي حدث في درجات الحرارة ولذلك تضافرت الجهود وتم وضع خطة استراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية ، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أشارت إلى أن المحافظة تستعد في الفترة القادمة لإطلاق مشروعات للاستفادة من الصرف الصحي والصناعي لأنها تحتاج إلى الدعم.