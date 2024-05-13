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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات يعقد جمعيته العامة.. ويضيف مقعدين جديدين لـ "المتوسطة والصغيرة"

صدى البلد

 عقد، الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جمعيته العامة لعام 2024، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية والأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك.

 

وعرضت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس الإدارة، بنود الجمعية العامة للاتحاد، بحضور الأستاذ محمد أبو الليل، مراقب الحسابات المعتمد والأستاذ هشام الحسيني ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

واستهدفت الجمعية العامة مناقشة عدد من البنود منها  الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2023 واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية عن نفس الفترة والنظر في موقف عضوية ممثلي الجمعيات فئة (ب) التى تم ترقيتهما الى فئة (أ) خلال مدة عمل المجلس الحالى، فضلاً عن  الموافقة على انضمام عضوين من المجموعة السادسة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد والتي تضم الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

وشارك الأعضاء ممن لهم حق الحضور وقاموا بالتصويت على القرارات المطروحة للنقاش وتمت الموافقة على بنود الجمعية العامة وأقرت الجمعية استمرار ممثلي الجمعيات فئة (ب) التى تم ترقيتهما الى فئة (أ) خلال مدة عمل المجلس الحالي.

وانضم أحمد إمام المدير التنفيذي لشركة كريديت لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و أحمد كُريّم، عضو منتدب ثانِ لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، لشغل مقعدي المجموعة السادسة بمجلس الإدارة الحالي. 

 

يذكر أنه تم انعقاد فاعلية الجمعية العامة خلال العام الجاري بشكل فعلي بعدما كان يتم إقامتها (أون لاين) منذ تفشي جائحة كوفيد-19، لتشهد فاعلية الانعقاد حضوراً مكثفاً من الأعضاء للمشاركة في صنع قرارات جمعيتهم العامة والتأكيد على دور الاتحاد والصناعة في مساندة الاقتصاد القومي.

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