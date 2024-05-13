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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن بسوهاج يدشن مقرا جديدا ويفتتح 6 وحدات حزبية لخدمة المواطنين

الدكتور مختار همام
الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن

افتتح الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، عدد من المقار والوحدات الحزبية بقرى ومدن محافظة سوهاج بهدف تحقيق أفضل قدر من التواصل المباشر مع الجمهور و تفعيل الانشطة الحزبية بشكل أوسع.

و قال الدكتور مختار همام في تصريحات له اليوم، إن حزب حماة الوطن بقيادة الفريق جلال هريدي رئيس الحزب و قيادات الحزب يسعى للوصول الى المواطن وتقديم خدمات الحزب له وتوسيع قاعدة الانتشار لاثراء الحياة السياسية والحزبية، لذلك نقوم بشكل مستمر بتوسيع دائرة عمل حزب حماة الوطن بسوهاج من خلال افتتاح العديد من المقار الحزبية التي أصبحت منابر متعددة تقدم خدمات وانشطة بمختلف المجالات الصحية والرياضية و التعليمية والتثقيفية والخدمية .

وأوضح "همام" أنه خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري تم افتتاح مقر جديد للحزب بمركز ساقلته و6 حدات حزبية جديدة بمركزي ساقلته والبلينا وهي الوحدة الحزبية بقرية سفلاق وقرية الطوايل الغربية وقرية القرامطة شرق وقرية السمطا وقرية الشيخ علي وقرية الغابات.

وقامت أمانة حزب حماة الوطن بسوهاج بتوجيهات من الدكتور مختار همام أيضا بعقد العديد من الندوات واللقاءات ومنها قيام أمانة المرأة بتنظيم ندوة توعوية بعنوان الزواج المبكر وأضراره النفسية والصحية وندوة عن الصحة الانجابية وندوة عن العنف ضد المرأة ومخاطره على الصحة النفسية وكذلك تنظيم زيارة من امانتي المرأة والشباب لدار مسنين وتقديم الدعم لها.

وعقدت أمانة البحث العلمي ندوة عن الذكاء الاصطناعي واهميته وسبل الاستفادة منه وعقدت أمانتي شئون المهنيين والإعلام ندوة حول أهمية التعاون بين الأحزاب السياسة والنقابات المهنية وغيرها من الفعاليات المختلفة.

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