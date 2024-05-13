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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلاش نعشم الجماهير.. حسام حسن: لم نتأهل إلى كأس العالم بعد

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تصريحات حسام حسن بشأن تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم للمشاركة في كأس العالم 2026.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "حسام حسن في تصريحات صحفية: لم نتأهل لكأس العالم بعد.. والبعض يتعامل مع المباريات المقبلة في التصفيات على أنها تحصيل حاصل".

وأطلق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، رسالة تحذير للمحللين الرياضيين بخصوص فرص تأهل الفراعنة لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. 

وأكد حسام حسن، خلال مؤتمر صحفي، ضرورة عدم إثارة التفاؤل المفرط لدى الجماهير بشأن تحقيق التأهل، حيث أشار إلى الفرق بين عدد اللاعبين المحترفين المتاحين لمصر، مقارنةً بمنافسيها من المنتخبات مثل بوركينا فاسو وغينيا. 

وأوضح حسام حسن، أن منتخب مصر تعتمد فقط على 8 محترفين، بينما يمتلك منتخب بوركينا فاسو 28 محترفا، وغينيا 26 محترفا؛ ما يجعل المنافسة صعبة للغاية بالنسبة للفراعنة.

وأكمل حسام حسن،: "بلاش نعشم الجماهير إننا تأهلنا لكأس العالم، لسه المشوار طويل، والمنافسة قوية".

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