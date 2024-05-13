عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلوفينيا: نشعر بالقلق إزاء أنباء إعادة إعمار غزة في 15 عاما

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّها تشعر بقلق بالغ عندما تسمع بأن إعادة إعمار قطاع غزة سيستعرق 15 عاما على الأقل، مفسرةً ذلك بأن هذا الأمر يعني أن جيلا كاملا من الشباب لن يكون لديه رؤية ومستقبلا مناسبين للعيش في غزة.

txt

وزيرة خارجية سلوفينيا: الفلسطينيون يستحقون دولتهم.. والعالم سقط في اختبار الإنسانية

txt

وزيرة خارجية سلوفينيا: حكومتنا أطلقت قبل أيام إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين

وأضافت "فايون"، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نتحدث عن أضرار بالمليارات، لذلك، سيتعين على شخص ما دفع تكاليف إعادة الإعمار، وسيستغرق ذلك أعواما وأعوام، والأمر مكلف للغاية".

وأوضحت: "بالتفكير في الأطفال الذين يكبرون في ظل الحرب اليوم؛ أعتقد أن مستقبلهم سيئا للغاية، وإذا لم يكن لديك أطفال أو رؤية واضحة للشباب؛ فليس لديك دولة".

وزيرة خارجية سلوفينيا غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد| شاهد بقضية جواهرجي بولاق: كنت شاكك في المتهم .. و«الخناجري» عشرة سنين

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.. ومفاجأة في قيمة الأوقية

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

قرار رسمي.. رفع اسم نسرين طافش من قوائم المنع من السفر

رفع أسعار زيوت السيارات خلال مايو 2024

ترشيحاتنا

حكم حج الرجل عن أخته المريضة.. دار الإفتاء تجيب

استنزاف يومي وخوف.. حسن نصرالله يوجه رسائل للداخل الإسرائيلي بشأن حرب غزة

مفيش لاعب يصلح للمنتخب.. تصريح صادم من حسام حسن

مشروع ضخم يجلب الخير لمصر والرئيس يجد طريقة لحل مشكلة الدولار.. ما القصة؟

وسط حشود كبيرة.. سياسيون وبرلمانيون يشاركون بمؤتمر اتحاد القبائل العربية بالجيزة

بتقللوا منه إزاي؟.. حسام حسن: منتخب بوركينا فاسو لديه 28 لاعبا محترفا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت .. سهر الصايغ تستعرض رشاقتها

فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

فيديو

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-