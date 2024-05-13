سلوفينيا: نشعر بالقلق إزاء أنباء إعادة إعمار غزة في 15 عاما

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّها تشعر بقلق بالغ عندما تسمع بأن إعادة إعمار قطاع غزة سيستعرق 15 عاما على الأقل، مفسرةً ذلك بأن هذا الأمر يعني أن جيلا كاملا من الشباب لن يكون لديه رؤية ومستقبلا مناسبين للعيش في غزة.

وأضافت "فايون"، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نتحدث عن أضرار بالمليارات، لذلك، سيتعين على شخص ما دفع تكاليف إعادة الإعمار، وسيستغرق ذلك أعواما وأعوام، والأمر مكلف للغاية".

وأوضحت: "بالتفكير في الأطفال الذين يكبرون في ظل الحرب اليوم؛ أعتقد أن مستقبلهم سيئا للغاية، وإذا لم يكن لديك أطفال أو رؤية واضحة للشباب؛ فليس لديك دولة".