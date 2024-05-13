غادة شلبي: السوق المصري في أشد الحاجة لتشجيع الاستثمار السياحي الفترة المقبلة

أكدت نائب وزير السياحة غادة شلبي أهتمام الدولة باستثمار تشجيع الاستثمار السياحي الذى نحن في أشد الحاجة إلى تنميته في الفترة الحالية والمقبلة.



وأشارت إلى أهمية الاستثمار الفندقي لافتة إلى أن صناعة السياحة أثبتت أنها من أهم مصادر جذب العملة الصعبة.

وأضافت خلال توقيع عقد شراكة بين اوربن لينز للتطوير العقارى وIHG للاستثمارات العالمية، بهدف تعزيز من قيمة قطاع السياحة في جذب المزيد الاستثمارات والسياح للاقتصاد المصري وتقديم خدمات ضيافة استثنائية.



أن هدف وزارة السياحة المصرية هي الوصول زيادة عدد السائحين ليصل إلى 30 مليون سائح بحلول 2028 لافت إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تساندنا لتحقيق هذا الهدف، لافتة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على 3 محاور هامة هي زيادة عدد الغرف الفندقية.

ولفتت إلى أنه لدينا ربع مليون غرفة فندقية في جميع أنحاء مصر وأن محافظة القاهرة بها نحو 30 ألف غرفة فيما لا تزيد عدد الغرف السياحية في منطقة الساحل الشمالي عن ما يتراوح من 4 إلى 5 آلاف غرفة، مؤكدة أن محافظتي الأقصر وأسوان بحاجة إلى زيادة الطاقة الفندقية بهما.



وتابعت شلبي أن المنتج المصري السياحي منتج قوي متعدد الأنماط والأهداف والمقاصد المختلفة، والدول التى نسعى إلى جذب أكبر عدد من السائحين بها تجد ما تربو إلية في المنتج السياحي المصري، منوهة بأن استراتيجية الوزارة مضاعفة الغرف الفندقية في 2028.



وأضافت أن الجزء الثاني من استراتيجية الوزارة تعتمد على زيادة حركة الطيران إلى المطارات السياحية المختلفة منوه بأن الحركة السياحية في مطار القاهرة ومطار سيفنكس الذي تم افتتاحه العام الماضي أصبحت حركة طيران متنامية ولكن لدينا أيضا 13 مطار سياحي في مختلف ربوع الجمهورية تخدم نقاط سياحية هامة نهدف مع وزارة الطيران تنميتها سواء الطيران المنتظم أو العارض أو المؤقت أو العارض أو الخاص أو الشارتر لإقامة الاحتفالات والفعاليات المبهرة.

وأكدت شلبي أن المحور الثالث لاستراتيجية الوزارة قائم على تحسين التجربة السياحية لافتة إلى أننا نسعى الى تطوير الخدمات السياحية المقدمة سواء في منطقة الأهرام وفي منطقة الأقصر والمعابد والمناطق السياحية والاثرية وذلك عن طريق عدد من الشراكات مع القطاع الخاص الذى برع في ادارة العملية السياحية في تلك المناطق الهامة.

ولفتت شلبي أن العام الماضي شهد زيادة في عدد السائحين بنسبة 27% لافتة إلى أن الوزارة كانت لديها مستهدف أكبر من ذلك ولكن الظروف الجيوسياسية التي مرت بها المنطقة اثرت قليلا ولكن لم تضعف السياحة مؤكدة استمرار القطاع السياحي في الازدهار .

وأضافت أن السياحة العربية خاصة منطقة الخليج العربي نمت بنسبة 45% يدل على أن الاستثمار السياحي في مصر مضمون.

وأشارت إلى أن تلك الشراكة الاستراتيجية ستثمر عن افتتاح فندقين جديدين تحت اسم العلامة التجارية العالمية "كراون بلازا" واحد بالقاهرة الجديدة والاخر بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 4 مليارات جنيه وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة في قطاعي الضيافة والعقارات، بما يعكس قوة هذه الشراكة وتأثيرها على القطاع السياحي في مصر، من خلال تعزيز تجارب الضيافة الفاخرة وجذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم.

بموجب هذه الشراكة سيتم افتتاح الفندقين خلال 2028 المقبل، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وتساهم في جذب المزيد من السياح والاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الضيافة، ويضم احدى الفنادق نحو 180 غرفة ، فيما يضم فندق العاصمة الإدارية الجديدة 110 غرف.

وأكدت نائب وزير السياحة والآثار أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتنمية قطاع السياحة، قائلا: "إن هذه الشراكة تعد دليلا قاطعا على ثقة المستثمرين في جاذبية السوق المصري، وإمكانياته الواعدة في مجال السياحة."



وأضافت : "نعمل جاهدين على توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الفندقي، بما يساهم في توفير العملة الصعبة ودعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها للوصول إلى 30 مليون سائح، ونثق بأن الشراكة بين اوربن لينز بما لديها من خبرات وتاريخ ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، ستساهم في زيادة عدد الغرف والطاقة الفندقية تعزيزا لمكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة."



من جانبه، أوضح المهندس اميل عبد الله رئيس اوربن لينز للتطوير العقارى قائلا: "إن شراكتنا مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG - انتركونتيننتال، تمثل إنجازًا هامًا يساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ونؤمن بأن هذه الشراكة ستثري تجارب الضيافة الفاخرة التي نقدمها لعملائنا في جميع مشاريعنا العقارية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تنمية قطاع السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية."

وأضاف: "أن قطاع السياحة والضيافة في مصر له دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، ونحن على ثقة من أن إقامة الفندقين سيساهم بشكل كبير في تعزيز القيمة المضافة للقطاع، من خلال جذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم وتقديم خدمات ضيافة استثنائية تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم."

ومن جانبه، قال المهندس فادي اميل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة اوربن لينز للتطوير العقاري: "مصر وجهة سياحية غنية بالتاريخ والثقافة والحضارة، ونحن ملتزمون بتقديم أعلى معايير الجودة والتميز، مرتكزين على خبرة ممتدة منذ ثلاثة عقود انطلقت من دولة الكويت وتمتد في مصر، ونؤمن بأهمية اختيار الفنادق الكبيرة ذات العلامات التجارية المرموقة، والتي تقدم قيمة مضافة لعملائنا وتلبي احتياجاتهم المتنوعة.