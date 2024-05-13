مصدر سيادي فلسطيني يرد على دعوة إسرائيل لاستلام السلطة معبر رفح

صرح مصدر سيادي فلسطيني على أهمية وضع رؤية شاملة لقطاع غزة كونها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

قال المصدر ردا على دعوة إسرائيل لاستلام السلطة معبر رفح: أولويتنا فتح كافة معابر غزة.

وتابع المصدر السيادي الفلسطيني بأنه يجري وضع رؤية شاملة لقطاع غزة كونها جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن السلطة تشترط انسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة المعابر في غزة، وأن الشعب وقيادته الشرعية هو صاحب الولاية القانونية على أراضي فلسطين .

وأكد دعم جهود كافة الأطراف لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة وقف إسرائيل الفوري لسياسة القرصنة المالية وإعادة كافة الأموال المحتجزة .