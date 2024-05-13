انفراد.. نص تقرير الطب الشرعي لـ جواهرجي بولاق: قطع بالقلب و8 جروح

حصل موقع صدى البلد على تقرير الطب الشرعي الخاص بـ جواهرجي بولاق أبو العلا الخواجة حسني الخناجري، والذي أوضح الإصابات الموصوفة في جثمان المجني عليه.

تقرير الطب الشرعي لـ جواهرجي بولاق أبو العلا

حيث كشف تقرير الطب الشرعي الذي جاء ضمن تحقيقات قضية جواهرجي بولاق أبو العلا، وجود إصابات في عموم جثمان جواهرجي بولاق أبو العلا المجني عليه حسني عادلي الخناجري وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بالتحقيقات في وقت وتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.

وتضمن تقرير الطب الشرعي الخاص بجثمان جواهرجي بولاق أبو العلا، وجود جرح مستوى الحواف طوله 9 سم منتصف فروة الرأس مائل الوضع يمتد من يمين الفروة وإلى وحشية الحاجب الأيسر وأعلى الحاجب الايسر بحوال 2.5 سم، وكذا جرح مستوى الحواف طوله 9 سم يقع يسار فروة الرأس وأعلى الحاجب الأيسر حوالي 6 سم وأعلى ثوان الأذن اليسرى حوالي 5 سم.

كما جاء ضمن تقرير الطب الشرعي لـ جواهرجي بولاق ابو العلا، وجود جرح مستوى الحواف طوله 1.5 سم يقع مقدم ظاهر إصبع الإبهام الأيمن، وجرح مستوى الحواف طوله حوالي 5 سم طولي الوضع يقع منتصف مقدم الصدر وأسفل الحفرة القصية حوالي 8 سم، وجرح مستوى الحواف طوله حوالي 2 سم طولي الوضع يقع يسار الصدر يبعد عن خط المنتصف الأمامي للجسم حوالي 3.5 سم أسفل الترقوة اليسرى حوالي 5 سم.

أيضا جاء ضمن تقرير الطب الشرعي الخاص بجثمان جواهرجي بولاق، وجود جرح مستوى الحواف طوله 4 سم يقع يسار مقدم الصدر مستعرض الوضع يبعد عن خط المنتصف الأمامي للجسم 5 سم أسفل الترقوة اليسرى 18 سم، وجرح مستوى الحواف طوله 2.5 سم يقع مقدم الصدر مستعرض الوضع يبعد عن خط المنتصف الأمامي 5 سم أسفل الترقوة اليسرى 20 سم.

وأن الإصابات الموصوفة في الصدر الخاص بجثمان المجني عليه جواهرجي بولاق أبو العلا هي إصابات طعنية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وجائزة الحدوث من مثل السلاح الأبيض المضبوط وتعزي الوفاة إلى إصابات الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع ونزيف بالغشاء التامور وقطع بالقلب مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية.