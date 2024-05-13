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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وسط حشود كبيرة.. سياسيون وبرلمانيون يشاركون بمؤتمر اتحاد القبائل العربية بالجيزة

مؤتمر القبائل العربية
مؤتمر القبائل العربية

حضر عدد من الشخصيات السياسية والعامة وممثلي النقابات المهنية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ للمشاركة في المؤتمر الجماهيري الذي يعقد اتحاد القبائل العربية بمحافظة الجيزة.

وحضر النائب مصطفي بكرى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد ، ود. ياسر الهضيبي عضو رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ،والنائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، النائب فايز أبو حرب، والنائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب.

كما حضر نقيب الفلاحين حسين ابو صدام، ونقيب المحامين السابق سامح عاشور ، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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