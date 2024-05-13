القليوبية .. المشدد 15 عاما لسائق لاتهامه بتعاطي المخدرات أثناء القيادة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لسائق، لاتهامه، بتعاطى جوهر مخدر الحشيش أثناء قيادة مركبة، وتسبب خطأ فى مصرع ربة منزل وشاب، وكذلك التسبب فى إصابة اثنين آخرين، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25091 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3660 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "جمال م س"، 30 سنة، سائق، لأنه فى يوم 15 / 12 / 2023 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدرا "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما تسبب خطأ فى موت المجنى عليهما سهيلة سمير محمد أحمد، وأحمد قاسم راضى عبد الحق، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته السيارة بطريقه ينجم عنها الخطر على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليهما أيمن محمد عبد الحميد محمد، وجمال توفيق محمد توفيق، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته السيارة بطريقه ينجم عنها الخطر على النحو المبين بالأوراق، كما قاد مركبة ألية تحت تأثير مخدر على النحو المبين بالأوراق، وقاد مركبة بسرعة تجاوز الحد المقرر على النحو المبين بالأوراق.