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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لمتهم بقـ.تل سائق بسبب حادث مروري في شبرا الخيمة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد، لسائق، لاتهامه بقتل أخر بسبب حادث مروري وحدوث مشادة بينهما، قام على إثرها بإدارة محرك سيارته وانطلق بها أثناء تشبث الآخر بباب السيارة حيث سقط وتوفي على الفور بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26221 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3882 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد أ ع"، 35 سنة، سائق، مقيم منطاي مركز قليوب بمحافظة القليوبية، في يوم 3 / 12 / 2023 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل عمداً بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجني عليه حسين عبد الجواد حسين.

وأوضح أمر الإحالة أنه اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته فأسقطه أرضا قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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