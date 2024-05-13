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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن نصر الله: دول مجهولة ولا يعرفها أحد رفضت الاعتراف بدولة فلسطين

حسن نصرالله
حسن نصرالله

قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، إن التظاهرات والاحتجاجات في الجامعات الغربية، مشاهد من صنع بطولات المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.

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وأضاف "نصرالله"، خلال كلمة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدول التي رفضت الاعتراف بفلسطين دول مجهولة لا يعرفها أحد، ولكن الغالبية ساحقة صوتت أكثر من 140 دولة لصالح الشعب الفلسطيني.

 

ونوه، بأن تصرف مندوب إسرائيل خلال الجلسة العامة بالأمم المتحدة، بعدما مزق ميثاق المنظمة، دليل على غطرسة الكيان المُحتل، وإهانة للجميع.

 

وأشار، إلي أن القضية الفلسطينية تتصدر العالم بعد أحداث 7 أكتوبر، وبطولات المقاومة، والخسارة والهزيمة كانت على وجه مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة.

حسن نصرالله حسن نصر الله

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