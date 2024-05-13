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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مشروع مستقبل مصر نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

الدكتورة هناء سرور
الدكتورة هناء سرور

وصفت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، بأنه إنجاز كبير وضخم ونهضة غير مسبوقة تحدث على أرض الواقع، كما يأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية.

وقالت الدكتورة هناء سرور، إن مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية، يؤكد أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري بجميع المحافظات، من خلال المشروعات القومية العملاقة التي يفتتحها الرئيس السيسي، والتي توفر ملايين فرص العمل للشباب، ما ينعكس على انخفاض نسب البطالة، وزيادة كفاءة العامل المصري، من خلال اتباع أحدث طرق التكنولوجيا والتقنيات، بجانب الاهتمام بالتصنيع الزراعي والذي سيكون عاملا مهما في تشغيل ملايين الشباب.

وأضافت النائبة هناء سرور أن مشروع مستقبل مصر يوفر المنتجات الزراعية بجودة عالية وبسعر مناسب للمواطنين مع تصدير الفائض للسوق الخارجي، وتحقيق الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات الزراعية ، كما أنه يسهم في خلق فرص عمل متجددة للشباب وكذلك إتاحة فرص مختلفة للمشاركة مع المستثمرين الجادين في مشاريع الإنتاج الزراعي والصناعي.

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