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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

جمارك مطار برج العرب
جمارك مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة سامح شرباش مدير إدارة جمرك مطار برج العرب  من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 و قانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
 

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبي علي رحلة طيران فلاي دبي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٥/١٣ اشتبه ا.علي محمد قنبر - رئيس الوردية في كلا من الراكبين س.ح.ح & ه.ص.ب مصريين الجنسية وبسؤالهما عما اذا كانا يودا الافصاح عن أي شيء للجمارك أو يحملا اي اشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى ، أجابا بالنفي وظهرت عليهما علامات القلق و بتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مأموري الفحص بالاشعة محمد صالح و احمد كامل تحت إشراف شريف حسن مدير إدارة الفحص بالاشعة افادوا بالاشتباه في عدد ٣ حقائب تلاحظ بهما وجود أجسام غريبة و كثافات مختلفة. 


وبعرض الأمر علي  سامح شرباش مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين وتمرير الراكبين على جهاز فحص الأفراد بالأشعة و كذا تفتيشهم ذاتيا مكونة من: بسيوني الاحول ، امل علي ، نهله حمدي - مأموري الحركة ، محمد فياض - مأمور الامن الجمركي ، مجدي عباس - رئيس قسم مكافحة التهريب الجمركي - تحت اشراف رئيس الوردية محمد جوده، رئيس القسم محمد الكوانيني في حضور محمد الدسوقي - مدير ادارة الوديعة وبتفتيش حقائب الراكبين تبين وجود عدد ١٨ كرتونة هاتف محمول ماركة iphone فارغة و بتفتيش الراكبين ذاتيا تبين وجود ١٢ هاتف محمول ماركة iphone 15 pro max ، عدد ١ iphone 13 pro max ، عدد ١ iphone13 ، عدد ٣ iphone 12 pro max ، عدد ١ iphone 11 pro max ، عدد ٢  iphone 11 باجمالي عدد عشرون هاتف محمول ملفوفين حول جسدهم والجميع مستعمل و بدون لوازم وقدرت القيمة الجمركية 483000 جنيه وتقدر التعويضات المستحقة بمثلي القيمة للأغراض الجمركية بمبلغ 966000 جنيه. 

 

قرر  سعد عبادي  المشرف على الإدارة العامة لجمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2024 .

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. 

جمارك برج العرب الدولي الهواتف المحمولة قانون الاستيراد الاتصالات

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