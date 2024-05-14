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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بدون أوفر برايس .. أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025

تويوتا فورتشنر موديل
تويوتا فورتشنر موديل 2025

تباع السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 داخل السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 3 مليون و250 ألف جنيه، مع استمرار اختفاء ظاهرة الاوفر برايس، حيث يتم طرحها محليًا للمرة الأولى ضمن موديلات 2025، مع تقديمها عبر 3 فئات SMART و ELEGANCE، والفئة SPORT كاملة التجهيزات.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 وعرض ابرز المواصفات

تويوتا فورتشنر موديل 2025 

القدرات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025

 

تأتي الفئة الأولى SMART من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 بمحرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، يمكنه ضخ طاقة إجمالية قدرها 163 حصانا و245 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الخلفي.

تويوتا فورتشنر موديل 2025 

وتعتمد الفئة ELEGANCE و SPORTعلى محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع إنتاج قوة قدرها 234 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن متر، وناقل حركة 6 غيار أوتوماتيكي الاداء، مع قدرات الدفع الرباعي للعجلات.

 

ابعاد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 

 

  • طول قاعدة العجلات 2745 مم.
  • طول السيارة الكلي 4795 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1855 مم.
  • ارتفاع السيارة 1835 مم.
تويوتا فورتشنر موديل 2025 

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 الرسمية في مصر

 

الفئة الأولى تويوتا فورتشنر موديل 2025 بقيمة قدرها 3,250,000 جنيه.

الفئة الثانية تويوتا فورتشنر موديل 2025 بقيمة قدرها 3,550,000 جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا فورتشنر موديل 2025 بقيمة قدرها 3,750,000 جنيه.

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