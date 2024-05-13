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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

تسبب في حزن السوشيال ميديا| من هو يوسف عدلي مربي النعام؟.. حكاية أصغر رجل أعمال رحل في شبابه

وفاة أصغر مربي نعام
وفاة أصغر مربي نعام في مصر

وفاة أصغر مربي نعام في مصر.. في الساعات القليلة الماضية تصدر هاشتاج "وفاة أصغر مربي نعام في مصر"، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب وفاة الشاب يوسف عدلي في حادث سير مروع، وهو أصغر رجل أعمال في مصر لتربية النعام.

وفاة أصغر مربي نعام في مصر

وتعرض الشاب يوسف عدلي، أصغر مربي نعام في مصر، لحادث سير مروع أعلى طريق شبرا بنها الحر، وذلك بتصادم سيارتين بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، لتتحطم سيارة يوسف عدلي بالكامل ليتوفي الشاب يوسف عدلي علي أثر الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين وفاة الشاب يوسف عدلي، المقيم بمنطقة ميت العطار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وهو من أشهر مربي النعام.

يوسف عدلي

الحزن يسيطر علي رواد السوشيال ميديا

وعقب انتشار خبر وفاة الشاب يوسف عدلي، أصغر مربي نعام في مصر، سيطرت مشاعر الحزن علي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا صور ليوسف عدلي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وصور من عمله في تربية النعام.

وقام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومن ضمنهم أصدقاء يوسف عدلي، بنعيه ورثائه بأصدق الكلمات، ووصفوه بالصديق الجدع داعين الله له بالرحمة والمغفرة، كما نشروا صور سيارته التي تحطمت في الحادث المروع.

سيارة يوسف عدلي

محبوب من أهالي القرية 

وتحدث أحد أفراد أسرة الشاب الراحل يوسف عدلي، في تصريحات صحفية عن مدي حب القرية للراحل يوسف عدلي، وكان يحترم الكبير والصغير ويعتبر الجميع أصدقائه بجانب شهامته المعهودة مع الجميع وطيبة قلبه.

وأشار أنهم تلقوا اتصال من الإسعاف يخبرونهم بأن نجلهم تعرض لحادث بسيارته على طريق شبرا بنها الحر، ليتوفي أثر الحادث المروع، معقبًا أن يوسف بدأ مشروعه في تربية النعام منذ صغره حتي أصبح مشهورًا في مجاله، وكان طموحًا طيلة عمره ومجتهدا وأنه بدأ في مشروع تربية النعام منذ أن كان عمره 14 عامًا. 

من هو أصغر مربي نعام في مصر؟

يوسف عدلي هو شاب من مواليد عام 1999، لُقب بـ "أصغر رجل أعمال بمصر" حيث لم يكن يتخطى عمره الـ20 عامًا عندما بدأ مشروعه الخاص بتربية النعام، درس الهندسة الزراعية ولم يتوقف مشروعه عند مجرد تربية النعام فقط، بل حرص على نشر خبراته التي اكتسبها في تربية النعام على الراغبين في بدء مشروعاتهم من خلال دورات تدريبية.

وبدأ يوسف في مجال تربية النعام عقب تخرجه، وبدأ مشروعه بنعامة واحدة قبل أن تكبر ويبيعها ثم يشتري برأس مالها عددًا من النعام الصغير حتي أنشأ مزرعته الخاصة، وبعد نجاح مشروعة بدأ في التوسع وافتتاح عدة مزارع أخرى.

وحصل يوسف عدلي علي عدد كبير من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فكان يقدم فيديوهات هادفة لكيفية الاستثمار الجيد خاصة في تجارة النعام، كما قدم العديد من الدورات التدريبية المجانية حول تربية النعام.  

يوسف عدلي

حكاية أصغر رجل أعمال بمصر

وكان قد كشف يوسف عدلي، أصغر مربي نعام في مصر، تفاصيل بداية مشروعه في تصريحات سابقة له، قائلًا: "محدش ساعدني خالص في المشروع، لأنّ محدش كان مقتنع بالنعام، والناس كلها كانت بتتريق عليا حتى والدتي ووالدي علشان دي حاجة جديدة عليهم".

وتابع: "بدأت مع نفسي وقدرت إني أعمل مزرعة نعام في وقت بسيط جدًا، وعملت دراسة جدوى وعرضتها على الناس وبدأت أعرّف الناس بمشروعي، وحبيت مشروعي وبدأت أساعد ناس كتير جدًا من الشباب والبنات وكان فيه ناس مسافرة برة مصر ولما نزلت عملتلهم مشروع تربية النعام وبتابع معاهم في التسويق وكل حاجة".

وعقب: "أنا بصدّر كتكوت النعام ولحم النعام برة مصر، وبحلم إني يكون عندي أكبر مزرعة للنعام في الشرق الأوسط"، وخلال عامين من مشروع تربية النعام وبيع لحم وريش وبيض وكتاكيت النعام حقق يوسف عدلي أول مليون جنيه من مشروعه، وكان يحلم أن يحقق منه المزيد.

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