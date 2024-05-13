اعتراض أمريكي على منع إسرائيليين لقافلة مساعدات متجهة إلى غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها بحثت مع مسؤولين إسرائيليين مسألة تعطيل وتخريب شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنه لا يمكن ولا ينبغي تعطيل دخول المساعدات لقطاع غزة كما أنها تنظر في مزاعم بانتهاكات إسرائيلية بحق محتجزين فلسطينيين.

واعترض نشطاء إسرائيليون معارضون لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، شحنة مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة.

وأظهر مقطع فيديو من حاجز ترقوميا بالقرب من الخليل في الضفة الغربية، الذي كانت تسير عبره القافلة، شاحنتين على الأقل تتعرضان للنهب.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المساعدات تأتي من الأردن أو السلطة الفلسطينية.

وقالت حركة "ريجافيم" التي تعارض نقل المساعدات إلى غزة: "لن نكون طبقًا من فضة للسلطة الفلسطينية".

وشاركت ريجافيم ونشطاء من مجموعة أخرى، تساف 9، في تعطيل القافلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا واعتقلت عددا من النشطاء بسبب عملية الاعتراض.

ويكافح الفلسطينيون العالقون وسط الحرب بين إسرائيل وحماس من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء للبقاء على قيد الحياة.

ويعاني شمال غزة الآن من "مجاعة شاملة"، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي .

ومن المتوقع أن يواجه نصف سكان غزة جوعاً كارثياً بحلول منتصف يوليو مع عدم قدرة جميع السكان البالغ عددهم 2.2 مليون شخص على تلبية احتياجاتهم الغذائية.