نيافة الأنبا ميخائيل يزور جامعة حلوان ويشهد توقيع بروتوكول تعاون|صور

زار نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة أمس، مقر جامعة حلوان، وكان في استقبال نيافته والوفد المرافق، الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ونائبه وعدد من عمداء كلياتها، وذلك في أولى زيارات نيافته بعد تجليسه أسقفًا لإيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو، يوم ١٤ أبريل الماضي.

تم خلال اللقاء استعراض العديد من القضايا التي تهم المجتمع وبحث سبل التعاون بين الكنيسة والجامعة لمواجهتها وذلك في مجالات الصحة والتعليم والتنمية المستدامة في إطار حرص الكيانات المكونة للمجتمع المصري على بناء شراكة فعّالة لخدمة المواطن المصري، وتم توقيع بروتوكول تعاون في هذا السياق.

تم التأكيد على أهمية دعم الزراعة كمحور أساسي للتنمية المستدامة، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لدى المصريين في مجالات متعددة، والارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي للمجتمع.



ونوقشت خلال اللقاء فكرة إقامة احتفالية بمناسبة عيد تذكار دخول العائلة المقدسة إلى مصر في ١ يونيو المقبل، حيث قدم رئيس الجامعة اقتراحًا بتنظيم الاحتفال داخل الجامعة، الأمر الذي رحب به نيافة الأنبا ميخائيل واقترح نيافته استضافة ١٠٠٠ طفل في هذه الاحتفالية، لتعزيز روح المحبة والتضامن بين أفراد المجتمع.



وفي إطار التوعية البيئية، زار نيافة الأنبا ميخائيل مجمع الابتكار بالجامعة حيث عقدت ندوة حول أهمية الحفاظ على البيئة والتصدي للتلوث، بالإضافة إلى تعريف عمداء وأساتذة الكليات بدور الأسقف ومسؤولياته، وتأكيد الدور المحوري للتعليم والثقافة في بناء مجتمع متماسك ومتقدم.

رافق نيافة الأنبا ميخائيل خلال الزيارة وفد تكون من الدكتور عدلي أنيس أستاذ الجغرافيا الاقتصادية بجامعة القاهرة والأب القس إرميا زاخر مدير مكتب الأب الأسقف ويوسف عماد مدير العلاقات العامة بمطرانية حلوان، ومارتينا كيرلس منسق الزيارة.