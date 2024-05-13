سائق شركة يحاول الاعتداء على سيدة أثناء توصيلها بالقاهرة.. والأمن يتدخل

ضبط رجال الأمن بالقاهرة سائقا حاول التعدى على سيدة أثناء استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدى سائق بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات قررت بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى قام قائدها بإصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" ، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار .

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه مقيم بالمقطم ، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.