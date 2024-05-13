عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق شركة يحاول الاعتداء على سيدة أثناء توصيلها بالقاهرة.. والأمن يتدخل

ارشيفية
ارشيفية

ضبط رجال الأمن بالقاهرة سائقا حاول التعدى على سيدة أثناء استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى، وتولت النيابة التحقيق. 

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدى سائق بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات قررت بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى قام قائدها بإصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" ، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار .

 

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه مقيم بالمقطم ، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التعدى على سيدة الداخلية القاهرة تطبيقات النقل الذكي شرطة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

رد حازم من حسام حسن على أزمة لاعبي الأهلي مع المنتخب

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

قرار رسمي.. رفع اسم نسرين طافش من قوائم المنع من السفر

موضوعات متعلقة

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالأوتوستراد| صور

الطالب دهس الراجل وطبّ ساكت | جناية في مصر الجديدة

خطوات الاستعلام .. هل القيد العائلي يكشف الزوجة الثانية ؟

ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير محررات وكارنيهات حكومية بالقاهرة

تفاصيل معاينة حريق سوق السد العالي بالبساتين |صور

نشوب حريق داخل سوق السد العالي بالبساتين | فيديو وصور

الرقابة الإدارية تستعرض تجربة مصر في تعزيز قيم النزاهة أمام وفد فيتنامي

الأمن يحرز نجاحات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات بالقاهرة

ترشيحاتنا

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

9 مليارات دولار.. قناة السويس تفتح أبواب الخير لمصر بأعلى إيرادات

سيارة "كسر زيرو" هاي لاين بأرخص سعر .. وفر 50 ألف جنيه

بدائل جديدة لتوفير المياه.. الرئيس السيسي يُطلق مشروعات زراعية ضخمة

نشأت الديهي: مصر تسابق الزمن لإحداث تنمية زراعية واقتصادية كبرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

تتسبب فى وفاة مليون.. تحذير من كارثة صحية منتشرة بين جميع الطبقات

كريم محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه خديجة وحبيبة.. صور

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-