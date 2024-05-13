الزراعيين: 18 محافظة على مستوى الجمهورية بها مشروعات ضخمة

أكد الدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين، أن المساحات المزروعة بمشروع مستقبل مصر تحقق عوائد مربحة، والصوبة الزراعية تستخدم كميات محدودة من المياه وتزيد الإنتاجية.

وأضاف نقيب الزراعيين، في مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن صادرات مصر الزراعية بلغت ما يقرب من 6.5 مليون طن، ومشروع مستقبل مصر يحقق الوفرة من المحاصيل الزراعية، متابعا أن 18 محافظة على مستوى الجمهورية بها مشروعات زراعية ضخمة.

وتابع الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تنمية المشروعات الزراعية بالمحافظات، مستدركا أن التبكير في زراعة القمح تتيح عملية التصنيع الزراعي.