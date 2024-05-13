مستشار الأمن القومي الأمريكي: من الخطأ شن عملية عسكرية كبرى في رفح

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيي السنوار هو من خرق وقف إطلاق النار، والولايات المتحدة تريد هزيمة حماس وتقديم السنوار للعدالة.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي له، أن واشنطن لا تعتقد أن ما يجري في غزة إبادة جماعية.

وأكد سوليفان أن الولايات المتحدة علقت إرسال القنابل الكبيرة لإسرائيل، لافتا إلى أنه من الخطأ شن عملية عسكرية كبرى في رفح.

وعلى جانب آخر، قال سوليفان إن واشنطن تبحث مع إسرائيل عن سبل أفضل لضمان هزيمة حماس في غزة، مشددا على أن الضغوط العسكرية مهمة لكنها ليست كافية لهزيمة حماس بشكل كامل.

وأضاف: “نعمل مع إسرائيل والوسطاء لإطلاق النار بشكل دائم في غزة، ومنع توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط”.