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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

زلزال في سوق الهواتف الذكية.. فيفو تطلق رسميًا العملاق vivo X100 Ultra

هاتف فيفو vivo X100
هاتف فيفو vivo X100 Ultra

أطلقت شركة فيفو الصينية رسميًا العملاق vivo X100 Ultra بكاميرا فائقة بدقة 200 ميجابكسل، وأفضل معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.   

 

وجاء هاتف فيفو vivo X100 Ultra بشاشة منحنية  من نوع E7 LTPO AMOLED قياس 6.78 بوصة بدقة 1440 × 3200 بكسل ومعدل تحديث 1-120 هرتز، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. 

ويتميز هاتف فيفو vivo X100 Ultra بكاميرا رئيسية مقاس 1 بوصة تستخدم مستشعر LYT-900 من سوني، وكاميرا منظار أكثر إثارة للإعجاب بدقة 200 ميجابكسل تستفيد من مستشعر ISOCELL HP9 مقاس 1/1.4 بوصة الذي تم تطويره بالاشتراك مع سامسونج.

 

وتتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر LYT-900 مقاس 1/0.98 بوصة مع فتحة f/1.75 وطول بؤري 23 مم. مثل هواتف Vivo X-series السابقة، تتمتع الكاميرا الرئيسية في X100 Ultra بثبات انحراف يمكن أن يمثل تثبيتًا للأجهزة بمقدار 1.5 درجة وOIS.

ويدعم المستشعر الرئيسي أيضًا تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية مع وضع فيديو مخصص بدقة 4K ودعم Dolby Vision. والكاميرا الثالثة في الخلف هي كاميرا فائقة الاتساع تعادل 14 ملم مع مستشعر LYT-600 مقاس 1/2 بوصة بدقة 50 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف فيفو vivo X100 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهي قابلة للتكوين مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وتخزين 1 تيرابايت من نوع UFS 4، مع نظام Android 14 وواجهة المستخدم OriginOS 4.  

ويحتوي هاتف فيفو vivo X100 Ultra على بطارية التي تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 30 وات، ودعم اتصال 5G، والاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه ولكن في الصين.

ويعد هاتف فيفو vivo X100 Ultra هو أول هاتف يتم إطلاقه باستخدام خوارزمية BlueImage الداخلية لشركة vivo والتي كانت قيد التطوير لمدة 8 سنوات. 

 

وتدعي الشركة أنها تعمل على إصلاح العديد من مشكلات التقاط الصور الشائعة بما في ذلك الضوء خلف الأهداف والحفاظ على التفاصيل في الإضاءة المنخفضة. 

 

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