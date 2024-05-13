عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل توجد أزمة في سوق الدواء بمصر؟ رئيس الشعبة يجيب

صدى البلد

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي وله بعد اجتماعي، وفي الفترة الأخيرة في المرحلة الأخيرة منذ 2022 وحتى تحرير سعر الصرف كان يتم تدبير الدولار من أجل شراء الدواء بالسعر الرسمي، مشددًا على أن الدولة تسعر الدواء سواء المحلي أو المستورد تسعيرًا جبريًا ويراعي فيها البعد الاجتماعي.

من بينها مسكن شهير.. هيئة الدواء تسحب تشغيلات أدوية من الأسواق.. تفاصيل

اليابان تسعى للتخلص من أدوية «كوفيد - 19» ثمنها 2 مليار دولار

وأوضح "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر نجحت في علاج 2.5 مليون حالة مصابة بفيروس سي بدواء محلي والصناعة مميزة، ومصر حصلت على شهادة أنها خالية من الفيروس سي من قبل منظمة "الصحة العالمية" وهو نجاح مذهل وغير مسبوق على مستوى العالم، وعلى مستوى التعامل في أزمة كورونا وكانت من أقل الدول التي شهدت تحديات في هذه الفترة لوجود صناعة دواء قوية ولم نستورد دواء من الخارج.

وأشار إلى أن هناك أدوية يتم استيرادها بسعر أقل من دول كثير على مستوى العالم، موضحًا أن هناك فرق بين السعر الرسمي للدولار قبل التعويم الأخير ولا يتم وضع التكلفة على المنتج إلا بموافقة هيئة الدواء وتدرس الأمور منذ شهرين.

وأوضح أنه يحدث توفير للدواء بأقل من احتياج السوق؛ لأن التكلفة أكثر ولا زيادة في سعر الدواء، متابعًا: "الدواء بيخسر وفي شركات بتخسر كتير".

 

 

الأدوية الدواء دواء اخبار التوك شو أدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

15 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف لأول مرة حقيقة الأزمة مع صلاح

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا وبطارية جبارة لمحدودي الدخل

أبو العينين يعلن إنشاء مصنع جديد للسيراميك.. وأحمد موسى يكشف بشائر مشروع مستقبل مصر.. حقيقة الأزمة الصحية للزعيم عادل إمام| توك شو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حزب الله يعلن استهداف مبنيين بهما جنود الاحتلال على حدود لبنان.. تفاصيل

فضل الدفن في الأماكن المقدسة.. دار الإفتاء تجيب

مسئول أمريكي: إسرائيل لن تحصل على نصر كامل في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أبنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

فيديو

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-