علامات شائعة تكشف سرطان الرئة مبكرا.. تعرف عليها

يعد سرطان الرئة من أشرس الأورام الخبيثة وهو السبب الرئيسي لحالات الوفاة بالسرطان حول العالم.

وتساعد معرفة أعراض سرطان الرئة فى الاكتشاف المبكر للمرض ومن ثم رفع نسب الشفاء والنجاة من المضاعفات الخطيرة.



ووفقا لما جاء فى موقع “ مايو كلينك ” لا يتسبب سرطان الرئة عادةً في ظهور علامات وأعراض في مراحله الأولى وتظهر عادةً علامات سرطان الرئة وأعراضه عند تقدم المرض.

قد تتضمن علامات سرطان الرئة وأعراضه ما يلي:

سعال بدون سبب لا يزول

سعال الدم، ولو بكمية قليلة

ضيق النفس

ألم في الصدر

بحّة الصوت

فقدان الوزن دون محاولة

ألم العظام

الصداع