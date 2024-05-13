تفاصيل ما حدث فى غرفة ملابس الزمالك بعد الخسارة من نهضة بركان

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عما دار داخل غرفة ملابس نادي الزمالك، عقب مباراة نهضة بركان المغربي التي أقيمت في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن اللاعبين دخلوا في وصلة عتاب ولوم فيما بينهم عن الأخطاء التي تسببت في استقبال الزمالك هدفين.

وأوضح حتحوت، إن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، تدخل خلال الحوار بين لاعبي الفريق قائلًا: لا داع للبكاء على اللبن المسكوب، قال لهم جوزيه جوميز:" الشوط الأول انتهى، وعلينا التركيز في القادم لتحسين النتيجة وتلافي الأخطاء الفردية".

وشدد جوميز قائلا :" المباراة عموما لن تحسم التتويج، لذا فلنركز فى الشوط الثاني وبعدها نستعد لمباراة العودة".