تجنبوا هذا الأمر.. تحذير شديد اللهجة من الحج السعودية لضيوف الرحمن

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية نداءً عاجلا لضيوف الرحمن، بضىورة تجنُّب المتسوّلين في رحلة الحج، ناصحةً إياهم بوضع الصدقة في أيدي المستحقين من خلال التعامل مع الجهات المعتمدة للتبرعات والصدقات.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فقد شددت الوزارة على أهمية التعاون في مكافحة التسوّل، قائلة: "ضيف الرحمن، كي تضمن وصول صدقتك إلى مستحقيها تجنَّب إعطاءها للمتسوّلين؛ لأن التسوُّل مخالفة نظامية، ويتنافى مع قدسية الحرمين".

وتحت وسم #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق، أشارت "الحج"، إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات وإبلاغ الجهات الأمنية على الرقم (911).