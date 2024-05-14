ثورة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي.. يوم تاريخي لكل مستخدمي ChatGPT

في حدث تاريخي يمهد الطريق لمستقبل جديد للذكاء الاصطناعي، أعلنت OpenAI عن إطلاق الجيل الجديد من نموذجها اللغوي GPT-4، تحت اسم GPT-4O.

ما يميز GPT-4O عن سابقه هو كونه "نموذجًا موحدًا" (Omnimodel) يجمع بين قدرات متعددة، تشمل:

فهم الكلام المنطوق (Speech)

فهم النصوص المكتوبة (Text)

معالجة الصور (Images)

التعرف على الأصوات (Voices)

فهم مشاعر الوجه ونبرات الصوت (Facial Expressions and Voice Tones)

فهم العالم المحيط (Object & Scene Recognition)

يُقدم GPT-4O إمكانيات هائلة للتفاعل البشري الآلي، حيث يتيح للمستخدمين التحدث مع النموذج بشكل طبيعي وسريع، كأنهم يتحدثون مع صديق.

ومن أبرز ميزات GPT-4O:

التفاعل الصوتي الفوري: يُمكن للنموذج الرد على الأسئلة والاستفسارات في أقل من ثانية، أي أسرع بكثير من GPT-3.5 و GPT-4.

الترجمة الفورية: يُمكن استخدام GPT-4O لترجمة اللغات بشكل فوري ودقيق.

حل المشكلات: يُساعد النموذج في حل المشكلات، وتقديم تصورات لحلول مختلفة.

فهم العالم: يُظهر GPT-4O قدرة فائقة على فهم العالم المحيط، مما يجعله أداة قوية للتعلم والإبداع.

التفاعل الذكي: يُمكن للمستخدمين مقاطعة النموذج أثناء حديثه، وهو يتذكر سياق المحادثة ويستمر في الحديث بشكل طبيعي.

ولم تقتصر إعلانات OpenAI على GPT-4O، بل شملت أيضًا:

إتاحة نسخة سطح المكتب من ChatGPT: يُمكن الآن استخدام ChatGPT على أجهزة الكمبيوتر، مع ميزات إضافية مثل:

الكتابة والصوت: يُمكن استخدام ChatGPT للكتابة والتحدث مع النموذج.

معالجة المحتوى: يُمكن لـ ChatGPT "مشاهدة" المحتوى على سطح المكتب أو المتصفح أو أي تطبيق، والإجابة على الأسئلة المتعلقة به.

إتاحة جميع ميزات GPT-4O مجانًا: ستصبح جميع ميزات GPT-4O متاحة مجانًا لجميع المستخدمين، بما في ذلك:

متجر GPTs Store: يُمكن شراء نماذج ذكية إضافية من متجر OpenAI.

رفع الصور إلى ChatGPT: يُمكن معالجة الصور وتحليلها باستخدام ChatGPT.

تصفح الويب: يُمكن استخدام ChatGPT للبحث عن المعلومات على الإنترنت والإجابة على الأسئلة.

ميزة التذكر (Memory): يُمكن لـ ChatGPT تذكر المعلومات والتعليمات السابقة.

تحليل البيانات والخرائط والرسوم البيانية: يُمكن لـ ChatGPT تحليل البيانات وتقديمها في شكل رسوم بيانية وخرائط.

ستتوفر جميع هذه الميزات تدريجيًا لجميع المستخدمين، بينما سيحصل مستخدمو ChatGPT Plus المدفوعين على مزايا إضافية، مثل:

زيادة حد الرسائل مع GPT-4O.

تحديثات جديدة لميزة التفاعل الصوتي على الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر.

مع إطلاق GPT-4O، تُرسل OpenAI رسالة قوية إلى عملاق التكنولوجيا Google، داعيةً إياها إلى الارتقاء بمستوى ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

يُعد هذا الحدث علامة فارقة في تاريخ الذكاء الاصطناعي، ويُمثل خطوة هائلة نحو تحقيق تفاعل بشري آلي أكثر طبيعية وفعالية.