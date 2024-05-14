عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ب 8500 جنيه فقط.. موبايل Oppo الجديد بإمكانيات لن تصدقها

ب 8500 جنيه فقط..موبايل
ب 8500 جنيه فقط..موبايل Oppo الجديد بإمكانيات لن تصدقها

بعد إطلاق هاتف Oppo K12 في الصين في نهاية الشهر الماضي، قامت الشركة الآن بإطلاق هاتف ذكي آخر من سلسلة K وهو Oppo K12x. 

يأتي الهاتف الجديد باثنين من الألوان المختلفة - الرمادي الفضي التيتاني والأخضر المكثف. دعونا الآن نلقي نظرة على ما يقدمه هذا الهاتف.

 

مواصفات وإمكانيات Oppo K12x

 

يبلغ وزن هاتف Oppo K12x حوالي 191 جرامًا ويبلغ سمكه 8.1 مم. سترى عند النظر إلى الواجهة الأمامية شاشة AMOLED مسطحة بحجم 6.67 بوصة وبدقة FHD + (1080 × 2400) مع حواف رفيعة (نسبة الشاشة إلى الجسم 92.2٪). 

تصل الشاشة إلى 600 شمعة في ظروف الإضاءة العادية و 1200 شمعة في البيئات الخارجية ذات الإضاءة القوية. يمكن أن تصل الشاشة أيضًا إلى 2100 شمعة في ذروة السطوع المحلي في حالات معينة مثل تشغيل فيديو HDR. 

وبالمناسبة، تغطي الشاشة 100٪ من نطاق ألوان sRGB و DCI-P3 ويمكنها التبديل بين معدلات التحديث 120 هرتز و 60 هرتز.

ب 8500 جنيه فقط..موبايل Oppo الجديد بإمكانيات لن تصدقها

علاوة على ذلك، تعمل عناصر التحكم باللمس أيضًا مع الأيدي المبللة، ويضمن حل انبعاث الضوء الأزرق المنخفض على مستوى الجهاز سلامة العين.

يعمل هاتف Oppo K12x على معالج Snapdragon 695 5G الذي تم تصنيعه وفقًا لعملية 6 نانومتر من TSMC. يقترن المعالج بذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x ومساحة تخزين UFS 2.2.

 لتشغيل النظام، يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5500 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 80 وات. تعد الشركة بتجربة سلسة لمدة 4 سنوات في الاستخدام العادي.

يقدم الهاتف إعدادًا مزدوجًا للكاميرا في الخلف - كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل بفتحة f / 1.8 وعدسة 5P، مقترنة بمستشعر عمق 2 ميجابكسل. كما أنه مجهز بكاميرا أمامية 16 ميجابكسل.

 

السعر 

 

بدأ البيع المسبق للهاتف اليوم في الصين ومن المتوقع أن يصل إلى المتاجر في 20 مايو. وهو متوفر بثلاثة تكوينات مختلفة للتخزين والذاكرة:

8 جيجا بايت + 256 جيجا بايت:  (حوالي 179 دولارًا أمريكيًا) أي ما يعادل 8500 جنيه مصري.

 12 جيجا بايت + 256 جيجا بايت (حوالي 207 دولارًا أمريكيًا)

 12 جيجا بايت + 512 جيجا بايت (حوالي 248 دولارًا أمريكيًا)

OPPO Oppo K12x موبايل Oppo مواصفات وإمكانيات Oppo K12x ​أوبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

خالد الغندور يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن انضمام لاعبي الأهلي الدوليين

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

موضوعات متعلقة

وفر باقة موبايلك.. إزاي تشغل خرائط جوجل Google Maps بدون إنترنت

وداعا لآيفونك العادي..أول هاتف iPhone قابل للطي

بفلوس قليلة.. أرخص موبايل Oppo للشباب

أحدث وأرخص تابلت بمميزات جبارة

إزاي تبيع هاتفك الآيفون المستعمل بأعلى سعر ممكن

مفاجأة رائعة لكل أصحاب iPhone الجديد

إزاي تحمي أطفالك من إدمان الهواتف الذكية

أفضل هاتف اقتصادي من سامسونج.. مميزات جبارة 

ترشيحاتنا

رسميا.. جيش الاحتلال يعلن استهداف مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات |تفاصيل

باكستان تتجه لتغليظ عقوبة سوء استخدام الإنترنت.. ومرصد الأزهر يعلق

قمة البحرين.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني لمناقشة إنهاء حرب غزة

إعلام إسرائيلي: الجيش يدخل رفح الفلسطينية لأول مرة..وتبادل إطلاق نار وسط المدينة

جار البحث عن ضحايا.. الصور الأولى لحادث انهيار عقار وسط الإسكندرية

البنك المركزي يقبل ودائع ثابتة بـ1.05 تريليون جنيه 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس| 5 عادات تسبب الغباء.. إحداهم منتشرة بين الجميع

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-