بعد إطلاق هاتف Oppo K12 في الصين في نهاية الشهر الماضي، قامت الشركة الآن بإطلاق هاتف ذكي آخر من سلسلة K وهو Oppo K12x.

يأتي الهاتف الجديد باثنين من الألوان المختلفة - الرمادي الفضي التيتاني والأخضر المكثف. دعونا الآن نلقي نظرة على ما يقدمه هذا الهاتف.

مواصفات وإمكانيات Oppo K12x

يبلغ وزن هاتف Oppo K12x حوالي 191 جرامًا ويبلغ سمكه 8.1 مم. سترى عند النظر إلى الواجهة الأمامية شاشة AMOLED مسطحة بحجم 6.67 بوصة وبدقة FHD + (1080 × 2400) مع حواف رفيعة (نسبة الشاشة إلى الجسم 92.2٪).

تصل الشاشة إلى 600 شمعة في ظروف الإضاءة العادية و 1200 شمعة في البيئات الخارجية ذات الإضاءة القوية. يمكن أن تصل الشاشة أيضًا إلى 2100 شمعة في ذروة السطوع المحلي في حالات معينة مثل تشغيل فيديو HDR.

وبالمناسبة، تغطي الشاشة 100٪ من نطاق ألوان sRGB و DCI-P3 ويمكنها التبديل بين معدلات التحديث 120 هرتز و 60 هرتز.

ب 8500 جنيه فقط..موبايل Oppo الجديد بإمكانيات لن تصدقها

علاوة على ذلك، تعمل عناصر التحكم باللمس أيضًا مع الأيدي المبللة، ويضمن حل انبعاث الضوء الأزرق المنخفض على مستوى الجهاز سلامة العين.

يعمل هاتف Oppo K12x على معالج Snapdragon 695 5G الذي تم تصنيعه وفقًا لعملية 6 نانومتر من TSMC. يقترن المعالج بذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x ومساحة تخزين UFS 2.2.

لتشغيل النظام، يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5500 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 80 وات. تعد الشركة بتجربة سلسة لمدة 4 سنوات في الاستخدام العادي.

يقدم الهاتف إعدادًا مزدوجًا للكاميرا في الخلف - كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل بفتحة f / 1.8 وعدسة 5P، مقترنة بمستشعر عمق 2 ميجابكسل. كما أنه مجهز بكاميرا أمامية 16 ميجابكسل.

السعر

بدأ البيع المسبق للهاتف اليوم في الصين ومن المتوقع أن يصل إلى المتاجر في 20 مايو. وهو متوفر بثلاثة تكوينات مختلفة للتخزين والذاكرة:

8 جيجا بايت + 256 جيجا بايت: (حوالي 179 دولارًا أمريكيًا) أي ما يعادل 8500 جنيه مصري.

12 جيجا بايت + 256 جيجا بايت (حوالي 207 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجا بايت + 512 جيجا بايت (حوالي 248 دولارًا أمريكيًا)