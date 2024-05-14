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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطر على الحمل.. تحذير من عدم فحص المقبلين على الزواج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت الدكتورة منى حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية للمقبلين على الزواج، إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بدأت في 26 فبراير 2023، مشيرة إلى أنه حتى 28 أبريل الماضي تم فحص 1.7 مليون مستفيد من المقبلين على الزواج.


وأضافت خلال لقائها في برنامج “صباح البلد”، الذي تقدمه الإعلاميتين عبيدة أمير، ورشا مجدي، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك 32 ألفًا و500 ثبت الفحص إصابتهم بأنيميا البحر المتوسط، والتي تم اكتشافها لأول مرة في قبرص، موضحة أن الأعراض تختلف من شخص لآخر، حيث إنه يظهر عليه شحوب في الوجه، والأبحاث تقول إن نسبة الإصابة بين المصريين قد تصل إلى 9 %.


وتابعت أن لو هناك شخص حامل مرض أنيميا البحر المتوسط تزوج من شخص حامل للمرض يكون الخطر 25 % على كل حمل للزوجة، لافتة إلى أن حامل أنيميا البحر المتوسط يكون وراثيًا.

الدكتورة منى حمدي المقبلين على الزواج فحص المقبلين على الزواج أنيميا البحر المتوسط صدى البلد

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