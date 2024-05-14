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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابتي سرقة حقائب السيدات ومواتير مياه العقارات بالقاهرة

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد تم ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب"الخطف" وبداخلها (هاتف محمول) حال إستقلالهما مركبة "توك توك - تم ضبطها " بدائرة قسم شرطة الزيتون .

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المشار إليها  وتصريفهما للهاتف المستولى عليه بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) أمكن ضبطه وبحوزته هاتف المجنى عليها ، كما أقرا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاد عميلهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وضبط (عاطلان- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة موتور مياه من دخل إحدى العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزتهما "هاتف محمول مجهول المصدر - مبلغ مالى".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقة المتنوعة وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، كما إعترفا بإرتكاب عدد (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب ، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن "خردة"– مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

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