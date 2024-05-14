سقوط عصابتي سرقة حقائب السيدات ومواتير مياه العقارات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد تم ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب"الخطف" وبداخلها (هاتف محمول) حال إستقلالهما مركبة "توك توك - تم ضبطها " بدائرة قسم شرطة الزيتون .

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المشار إليها وتصريفهما للهاتف المستولى عليه بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) أمكن ضبطه وبحوزته هاتف المجنى عليها ، كما أقرا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاد عميلهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



وضبط (عاطلان- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة موتور مياه من دخل إحدى العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزتهما "هاتف محمول مجهول المصدر - مبلغ مالى".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقة المتنوعة وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، كما إعترفا بإرتكاب عدد (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب ، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن "خردة"– مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.